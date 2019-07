​Londonda avtomobil insanların üzərinə gedib, xəsarət alanlar var

Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərinin cənub-qərbində avtomobilin bir qrup insanın üzərinə getməsi nəticəsində ən azı yeddi nəfər yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Daily Star” nəşri yayıb. Qəzetin xəbərinə görə, hadisə Battersi rayonu ərazisində, otelin qarşısında qeydə alınıb.

Hadisə yerinə polislər cəlb edilib, üç nəfər qətl törətməyə cəhddə və dörd nəfər isə ictimai asayişi pozmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Qeyd olunub ki, xəsarət alanlardan birinin ayağı sınıb və yaralı şəxs xəstəxanaya aparılıb.

Three men have been arrested on suspicion of attempted murder after a car drove into a group of people leaving one man with a broken leg as he exited a hotel in south-west London.



Met police say they were called to Lombard Road in #Battersea at 11.15pm.



