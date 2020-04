Koronavirus əleyhinə vaksinin sınağına başlanıldı - VİDEO

Koronavirus əleyhinə vaksin hazırlamış Böyük Britaniyanın Oksford Universitetindən olan tədqiqatçılar komandası preparatın könüllülər üzərində sınaqlarına başlayıb.

Bu barədə “Report” TASS-a istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, söhbət “ChAdOx1 nCoV-19” adını almış vaksindən gedir. O şimpanzedə virus əsasında yaradılıb və tərkibinə koronavirusun genetik kodunun hissəsi əlavə edilib. Belə texnologiya artıq daha əvvəl başqa xəstəliklərə qarşı immunitetin yaradılmasında effektivliyini sübut edib.

"Bu gün Oksford Universitetinin vaksinlər üzrə qrupu onun (dərmanın-red) təhlükəsizliyi və yaxşı immuniteti təmin etməsi qabiliyyəti barədə informasiya toplamaq üçün iki könüllüdə COVID-19-dan vaksinin tədqiqatına başlayıb", - deyə universitet tərəfindən “Twitter”də yerləşdirilmiş xəbərdə bildirilir.

Today @OxfordVacGroup began trialling a #Covid19 vaccine in two healthy human volunteers, to provide info on its safety & ability to generate good immune responses.

