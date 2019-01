Kanadada avtobus dayanacağa girib, ölən və yaralananlar var - VİDEO

Bakı. 12 yanvar. REPORT.AZ/ Cümə günü Kanadanın paytaxtı Ottava şəhərində ikimərtəbəli marşrut avtobusun dayanacağa girməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, avtobusun sürücüsü saxlanılıb.

Şəhər merinin məlumatına görə, insanlardan ikisi avtobusun içində, biri isə dayanacaqda ölüb. Onun sözlərinə görə, avtobusun ikinci mərtəbəsi əzilib, orada olan insanlar bir müddət çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar.

Nəqliyyat xidmətinin nümayəndəsi avtobusun texniki vəziyyəti ilə bağlı heç bir irad olmadığını bildirib.

Daha əvvəl Kubanın Quantanamo vilayətində avtobusun aşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 33 nəfər yaralanıb.

VIDEO first responders have stretchers on hand. At least one person has been taken out on a stretcher, more people being escorted from site pic.twitter.com/UtkwOlHZmS