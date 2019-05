​Kabilin mərkəzində güclü partlayış olub - VİDEO

Əfqanıstanın paytaxtı Kabilin mərkəzində güclü partlayış baş verib.

Bu barədə "Report" "ToloNews" telekanalına istinadən xəbər verir.

Telekanalın məlumatına görə, partlayış Şəhrinav rayonunda baş verib. Qeyd olunur ki, partlayışdan sonra Baş Prokurorluq binası yaxınlığından atəş səsləri eşidilir.

Hələlik ölən və yaralananlar barədə heç bir məlumat yoxdur.

Footage released on social media shows plumes of smoke rising in air after a blast in Shahr-e-Naw area in #Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/l9HpV74Wv0