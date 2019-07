Kabildə partlayış nəticəsində 34 nəfər ölüb - VİDEO - FOTO - YENİLƏNİB

Kabildə baş vermiş partlayış nəticəsində azı 34 nəfər ölüb, 68 nəfər xəsarət alıb.

Bu barədə "Report" "Sinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir.

Yerli KİV-in məlumatına görə, terror hücumunu həyata keçirən iki silahlı qonşu binada daldalanaraq təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları ilə atışırlar.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

***10:39

Bu gün səhər Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə güclü partlayış olub.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli telekanallar məlumat yayıb.

Məlumata görə, şahidlər partlayışdan sonra atışma səsləri də eşidiblər. Bildirilib ki, partlayış nəticəsində 68 nəfər xəsarət alıb.

Əfqanıstan Səhiyyə Nazirliyindən isə xəsarət alanların sayının 65 olduğu vurğulanıb.

Həmçinin qeyd olunur ki, Qazi stadionu yaxınlığında baş vermiş partlayışda yerli futbol federasiyasının 16 üzvü xəsarət alıb.

