İsrail Dəməşqə kütləvi raket zərbələri endirib - VİDEO

Bakı. 21 yanvar. REPORT.AZ/ İsrail bazar ertəsinə keçən gecə Dəməşqə yerdən və havadan idarə olunan raketlərlə kütləvi hava zərbələri endirib. Suriyanın raket hücumundan müdafiə sistemləri onların böyük hissəsini havda vurub.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Suriyada olan hərbi mənbə deyib.

Dəməşqdə güclü partlayışlar yerli vaxtla gecə saat 1.10 radələrindən 2.00-dək eşidilib.

İsrail ordusu öz növbəsində bazar ertəsinə keçən gecə İranın Suriyadakı "Əl-Qüds" bölməsinə hücum etdiklərini bəyan edib.

Ongoing missiles moving to their targets in southern #Damascus pic.twitter.com/hyE90A4xJv