İŞİD liderinin məhv edildiyi ərazinin görüntüləri yayımlanıb - VİDEO

İnternetdə İŞİD terror qruplaşmasının lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadinin məhv edildiyi ərazinin görüntüləri yayımlanıb.

"Report" xəbər verir ki, videonu türkiyəli jurnalist Rəcəb Soylu özünün "Twitter" sosial şəbəkəsindəki mikrobloqunda paylaşıb.

İddia olunub ki, videoda terrorçunun məhv edildiyi ərazi nümayiş olunur.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın silahlı qüvvələri Suriyada İŞİD terror qruplaşmasının lideri Əbu Bəkr əl-Bağdadini zərərsizləşdirib.

Here is another aftermath video from ISIS leader Baghdadi operation pic.twitter.com/Uwfx0hS8UB