Hindistanda iki təyyarə toqquşub, pilot ölüb - FOTO - VİDEO

Bakı. 19 fevral. REPORT.AZ/ Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin "Surya Kiran" aviasiya pilotaj qrupunun iki təyyarəsi Banqalor şəhərində (Karnataka ştatı) Yelahanka aviabazası ərazisində qəzaya uğrayıb.

Bu barədə "Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir.

İnsident "Aero India-2017" aviasiya-kosmik sərgisinə hazırlıqlar zamanı baş verib.

Təyyarə yüksək pilotaj fiqurlarının icrası zamanı toqquşub.

Pilotlar vaxtında katapult etsələr də, onlardan biri sonradan aldığı xəsarətlərdən ölüb.

#WATCH Two aircraft of the Surya Kiran Aerobatics Team crash at the Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. More details awaited. pic.twitter.com/kX0V5O0n6R