General Süleymaninin avtomobilinə endirilən raket zərbəsinin videosu yayılıb

Bağdadda İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun “Qüds” birləşməsinin komandiri general-mayor Qasım Süleymaninin olduğu hava limanına ABŞ hava qüvvələri tərəfindən endirilən raket zərbəsini əks etdirən video sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib.

“Report” xəbər verir ki, raket zərbəsinə tuş gələn iki avtomobildən birində general Süleymani də olub. Onunla bir yerdə daha 10 nəfər həlak olub.

Video show aftermath of deadly US strike that killed Major #GeneralSoleimani #قاسم_سليماني #QasemSoleimani #GeneralSoleimani pic.twitter.com/d6w1mfaHqu

The scene of the attack against #Suleimani as it looked this morning in #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/EEV06hepre