Filippində 30 nəfəri girov götürüən şəxs keçmiş mühafizəçidir - VİDEO

Filippinin paytaxtı Manilada silahlı kişi 30-a yaxın insanı girov götürüb, polis onunla danışıqlar aparır.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

Hadisə ticarət mərkəzində baş verib. KİV-də yayılan məlumata görə, hücum edən şəxs ticarət mərkəzinin keçmiş mühafizəçisi, girov götürülənlərin demək olar hamısı isə işçilərdir.

Yerli ABS CBN kanalı şəhər merinə istinadən bir nəfərin yaralandığını, onun xəstəxanaya çatdırıldığını xəbər verib.

🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE