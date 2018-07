Dünyanın ən sülhsevər ölkələrinin siyahısı açıqlanıb

Bakı. 1 iyun. REPORT.AZ/ Son il ərzində bir çox ölkələr Qlobal Barış İndeksində (Global Peace Index) öz mövqelərinin yaxşılaşdıra bilib, bu da onun 2014-cü ildən bu yana ilk dəfə bir qədər artmasına səbəb olub.

"Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat və Sülh İnstitutunun (The Institute for Economics and Peace) Londonda dərc etdiyi tədqiqatında deyilir. Tədqiqatda dünya əhalisinin 99,7% yaşadığı 163 ölkədə vəziyyət təhlil edilir.

Bu il də reytinqə artıq doqquzuncu dəfə İslandiya başçılıq edir, növbəti yerləri isə Yeni Zelandiya və Portuqaliya tutur.

Azərbaycan sıralamada 132, Rusiya – 151-ci yerdədir.

Suriyada artıq ikinci ildir "sülhsevər ölkələrin” siyahısını bağlayır. Ondan bir pillə yuxarıda Əfqanıstan (162) və İraq (161), sonra isə Cənubi Sudan (160) və Yəmən (159) yerləşir.