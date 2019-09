Cənubi Karolinada "Dorian" qasırğasına görə təxliyyə elan olunub - VİDEO - YENİLƏNİB

Amerikanın Cənubi Karolina ştatının qubernatoru Henri Makmaster yaxınlaşmaqda olan "Dorian" qasırğasına görə sahilə yaxın rayonların sakinlərinin məcburi şəkildə təxliyyə olunması barədə göstəriş verib.

“Report” "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bu sərəncam təqribən 1 milyon nəfərə şamil ediləcək.

Daha əvvəl qasırğanın yaxınlaşması səbəbindən ştat ərazisində fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu.

ABŞ-ın Milli Qasırğa Müşahidə Mərkəzinin mütəxəssisləri "Dorian" qasırğasına Saffir-Simpson cədvəli üzrə sonuncu - beşinci dərəcəni veriblər.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə idarənin mətbuat xidməti "Facebook"da məlumat yayıb.

Mütəxəssislər tərəfindən aparılan ölçmələr göstərib ki, qasırğanın mərkəzində küləyin maksimum sürəti saatda 260 km-ə çatır. Yaxın saatlarda Abako adasında dağıdıcı külək, ardınca isə onun bütün Qrand-Baham adasına yayılacağı gözlənilir.

Mütəxəssislər güman edirlər ki, qasırğa Florida ştatının şərq sahilinə təqribən bazar ertəsi axşam və ya çərşənbə axşamı çatmalıdır.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny