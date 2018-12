Donald Tramp Səudiyyə Ərəbistanı kralı ilə Camal Qaşıqçı məsələsini müzakirə edib

Bakı. 15 oktyabr. REPORT.AZ/ ABŞ Prezidenti Donald Tramp Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səudla itkin düşən jurnalist Camal Qaşıqçı məsələsini müzakirə edib.

"Report" xəbər verir ki, D.Tramp bu barədə "Twitter" səhifəsində yazıb.

O, məsələni aydınlaşdırmaq üçün dövlət katibi Mayk Pompeonu Ər-Riyada ezam etmək niyyətindədir.

D.Tramp bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanı kralı jurnalistin başına gələnlərlə bağlı xəbərinin olmadığını bildirib və bu məsələni araşdırmaq üçün Türkiyə ilə yaxından əməkdaşlıq etdiklərini vurğulayıb.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!