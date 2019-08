Conson Makronla görüşdə ayağını masanın üzərinə qoyub - VİDEO

Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson Yelisey sarayında Fransa prezidenti Emmanuel Makronla görüşdə ayağını masanın üzərinə qoyub.

“Report” xəbər verir ki, "Sky News"un müxbiri Tom Raynerin "Twitter"də yazdığına görə, Fransa lideri hansısa məqamda Britaniya baş nazirinə əgər istəyərsə ortaya qoyulan masadan ayaq üçün skamya kimi istifadə edə biləcəyini deyib.

Bu sözdən sonra Conson zarafatca bir ayağını qaldıraraq masanın üzərinə qoyub.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4