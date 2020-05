Çinin enerji nəhənginin obyektində güclü yanğın başladı - VİDEO

Çinin Milli Neft Şirkətinin (CNPC) Loyanin əyalətindəki obyektlərinin birində güclü yanğın başlayıb.

“Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

Yanğın yerli vaxtla 21: 30-da (Bakı vaxtı ilə 17:30) Fuşun şəhərində qeydə alınıb. Bildirilib ki, yanğının mümkün səbəblərindən biri ildırımın binaya düşməsidir.

Hadisə yerinə gələn yanğınsöndürənlər yanğını söndürməyə çalışır.

Ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

An oil factory in Fushun, Northeast #China's Liaoning Province caught fire around 9:30 pm Saturday and rescue is underway, according to CCTV news. Witnesses claimed the fire was set by thunders. pic.twitter.com/wo3nvcAibh