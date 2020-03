​Çində 6 mərtəbəli hotel çökdü – VİDEO

Çinin şərqindəki Futszyan əyalətində 6 mərtəbəli hotelin binası çöküb.

Bu barədə “Report” “Sinhua”ya istinadən xəbər verir.

Bu ana qədər 16 nəfər xilas edilib, ancaq dağıntılar altında neçə nəfərin qaldığı bilinmir.

Hadisə yerli vaxtla 19:30-da Quançjou şəhərində baş verib. Çökən binanın birinci mərtəbəsində dükanlar və kafelər var.

Hələlik ölən və ya yaralananlar barədə məlumat yoxdur. Axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV