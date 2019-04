CAR-da uçuş zamanı yanmağa başlayan təyyarə təcili eniş edib - VİDEO

"Air Zimbabwe" aviaşirkətinə məxsus təyyarə CAR-ın Tambo hava limanına təcili eniş edib.

"Report" "The Sun" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Yohannesburqdan (CAR) Harrare şəhərinə (Zimbabve) uçan təyyarənin mühərrikində yanğın baş verib.

Bu səbəbdən təyyarə təcili eniş etmək məcburiyyətində qalıb.

Bildirilir ki, yanğın hava gəmisinin quş ilə toqquşması nəticəsində baş verə bilər.

#Gauteng / Johannesburg Passenger Aircraft Engine on Fire | Air #Zimbabwe Boeing 767 landed safely on Denel side of OR Tambo @TimesLIVE #PlaneFire #ZimbabweanAirline pic.twitter.com/IMgUX6ICre