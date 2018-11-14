Angela Merkel Avropada Təhlükəsizlik Şurası yaratmağı təklif edib

Bakı. 14 noyabr. REPORT.AZ/ Almaniya kansleri Angela Merkel Avropa Təhlükəsizlik Şurası yaratmaq təklifi irəli sürüb.

“Report” RİA "Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Angele Merkel Strasburqda Avropa Parlamentində çıxışı zamanı deyib.

O, vahid Avropa ordusu fikrini də dəstəklədiyini bildirib: "Belə bir addım Avropa ölkələri arasında müharibənin daha mümkün olmayacağını göstərərdi. Bu, NATO-ya qarşı yox, NATO-ya yaxşı əlavə olar”.