ABŞ qadağan olunmuş ballistik raketi sınaqdan keçirib - VİDEO

ABŞ qısa və orta mənzilli raketlərin ləğvinə dair müqavilədə qadağan edilmiş yerüstü ballistik raketi sınaqdan keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon rəhbəri Mark Esper özünün “Twitter” səhifəsində paylaşıb.

O, qeyd edib ki, nüvə başlığı olmayan yerüstü ballistik raketin prototipi uğurla sınaqdan keçirilib.

Onun sözlərinə görə, prototipin hazırlanması doqquz ay çəkib.

Rəsmi Moskva isə bu cür addımları cavabsız qoymayacağı ilə bağlı ABŞ-a xəbərdarlıq edib.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY