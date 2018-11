ABŞ prezidenti ölüm hökmü haqqında qanunun sərtləşdirilməsini istəyib - VİDEO

Bakı. 28 oktyabr. REPORT.AZ/ ABŞ prezidenti Donald Tramp Pittsburq sinaqoqunda baş vermiş silahlı insidentə bənzər hücumların qarşısını almaq üçün ölüm hökmünə dair qanunun sərtləşdirilməsinə zərurət yarandığını bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABC telekanalı məlumat yayıb.

"Günahsız insanlara qarşı [Pittsburqdakı sinaqoqdakına] bənzər hadisələri törədən istənilən şəxs, istər məbəddə olsun, istərsə də kilsədə, ən yüksək dərəcədə cəzalandırılmalıdır", - deyə Tramp bildirib.

Pittsburqda baş vermiş silahlı insident nəticəsində 11 nəfər öldürülüb.

Pres. Trump calls to "stiffen up laws" on the death penalty to deter attacks like the shooting at a Pittsburgh synagogue: "Anybody that does a thing like this to innocent people who are in temple or in church... they should pay the ultimate price." https://t.co/rIc3B3kOwz pic.twitter.com/6b9dNO7z20