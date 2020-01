ABŞ prezidenti Donald Trampın impiçmenti prosesi başlayıb - YENİLƏNİB - VİDEO

ABŞ prezidenti Donald Trampın impiçmenti başlanılıb.

“Report” xəbər verir ki, artıq ölkənin Ali Məhkəməsinin sədri Con Roberts və senatorlar prezident Donald Trampın impiçmenti prosesinin başlanması üçün and içiblər.

Bununla da Nümayəndələr Palatasının prezidentin əleyhinə irəli sürdüyü ittihamların araşdırılması prosesinə start verilir.

Qeyd olunub ki, senatorlar andlılar, konqresmenlər qrupu ittihamçılar, C. Roberts isə hakim qismində iştirak edəcək. Yekun qərarı senatorlar verəcəklər.

