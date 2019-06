ABŞ-da vertolyot göydələnə təcili eniş edib, ölən və xəsarət alan var - VİDEO - FOTO - YENİLƏNİB

ABŞ-da vertolyot göydələnə təcili eniş etməsi nəticəsində 1 nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə CBS məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, hadisə Nyu-Yorkda qeydə alınıb. Vertolyot 54 mərtəbəli ofis binasının damına enib. WNBC-in məlumatına görə, hadisə zamanı 1 nəfər xəsarət alıb.

***22:23

ABŞ-da vertolyot göydələnə təcili eniş edib.

"Report" WNBC-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Nyu-Yorkda qeydə alınıb.

Məlumata görə, vertolyot 54 mərtəbəli ofis binasının damına enib. Nyu-Yorkun Yanğınsöndürmə İdarəsinin yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, idarənin əməkdaşları "Yeddinci avenyu, 787" ünvanına cəlb ediliblər.

İlkin məlumata görə, hadisə zamanı azı 1 nəfər xəsarət alıb.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44