ABŞ-da təyyarə sıradan çıxaraq okena düşüb - VİDEO

ABŞ-ın Merilend ştatında kiçikmotorlu təyyarə sıradan çıxaraq okena düşüb.

Bu barədə "Report" "The Sun"a istinadən xəbər verir.

Təyyarə çimərlik ərazisi kimi istifadə olunan məkanın yaxınlığına düşdüyündən insanlarda panika yaransa da, xoşbəxtlikdən heç kim xəsarət almayıb. Pilot da vaxtında kabinəni tərk edə bildiyindən üzə-üzə sahilə çıxıb.

Plane crashes in Ocean City Maryland right off of the beach. Pilot swam to shore. pic.twitter.com/KZx7r4PRz1