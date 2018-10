ABŞ-da sinaqoqa hücum nəticəsində 11 nəfər qətlə yetirilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakı. 28 oktyabr. REPORT.AZ/ ABŞ-ın Pensilvaniya ştatının Pittsburq şəhərindəki sinaqoqda atışma nəticəsində ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb.

“Report” NBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pittsburq şəhərinin İctimai Təhlükəsizlik Departamentinin rəsmi məlumatında deyilir.

Hadisə qurbanları arasında uşaqların olmadığını bildirilir.

Departamentdən həmçinin qeyd olunub ki, atışma nəticəsində 6 nəfər yaralanıb ki, onlardan da 4-ü polis əməkdaşıdır.

Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Donald Tramp hadisə ilə bağlı vəziyyəti izlədiyini bildirib.

