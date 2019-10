ABŞ-da II Dünya müharibəsindən qalan təyyarə qəzaya uğrayıb - VİDEO

ABŞ-ın Konnektikut ştatının Hartford şəhəri yaxınlığındakı Bradley beynəlxalq hava limanında II Dünya müharibəsindən qalma “Boeing-17” tipli bombardmançı təyyarə qəzaya uğrayıb.

“Report” NBC-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hava limanının açıqlamasına görə, güclü yanğınla müşayiət olunan qəza yerinə xilasedicilər cəlb olunub, hava limanı bağlanıb.

Qəzanın təyyarənin enişi zamanı baş verdiyi bildirilir.

UPDATE:

-At least 3 people have been taken to Hartford Hospital

-Flights scheduled to land at BDL have been diverted to T.F. Green Airport in Warwick, RI https://t.co/Sr744X7mzW