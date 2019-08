ABŞ-da atışma nəticəsində iki nəfər ölüb - VİDEO

ABŞ-ın Ohayo ştatının Deyton şəhərində silahlı insident nəticəsində ölən və yaralananlar var.

"Report" "BNO News"a istinadən xəbər verir ki, ölən və yaralananların dəqiq sayı açıqlanmır.

Hadisə yerində ən azı iki nəfərin meyitinin olduğu bildirilir.

Məlum olub ki, kişi təqribən gecə saat birdə barın yaxınlığında duran insanlara atəş açıb.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi