Dünya çempionatlarında ən çox iştirak etmiş futbolçular açıqlanıb

Dünya çempionatlarının final mərhələlərində indiyədək ən çox iştirak etmiş futbolçular bəlli olub.
"Report" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 3 oyunçu 5 mundialda forma geyinib.
Meksikalı Antonio Karbahal, onun həmyerlisi Rafael Markes və almaniyalı Lotar Matteus ilk "3-lük"də qərarlaşıb.
Hazırda "Parma"da çıxış edən Canluici Buffon 5 yarışda heyətdə olsa da, yalnız 4-də meydana çıxıb. 44 yaşlı qolkiper DÇ-1998-də forma geyinməyib.
Siyahıda karyerasını davam etdirən meksikalı Andres Quardado, argentinalı Lionel Messi, ispaniyalı Serxio Ramos və portuqaliyalı Kriştianu Ronaldu da var. Hər 4 oyunçu 4 dəfə mundialda meydana çıxıb.
|
Oyunçu
|
Ölkə
|
Turnir
|
İllər
|
1
|
Antonio Karbahal
|
Meksika
|
5
|
1950, 1954, 1958, 1962, 1966
|
2
|
Lotar Matteus
|
Almaniya
|
5
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
3
|
Rafael Markes
|
Meksika
|
5
|
2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|
4
|
Canluici Buffon
|
İtaliya
|
4(+1)
|
(1998), 2002, 2006, 2010, 2014
|
5
|
Calma Santos
|
Braziliya
|
4
|
1954, 1958, 1962, 1966
|
6
|
Pele
|
Braziliya
|
4
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
7
|
Karl-Haynz Şellinger
|
Almaniya
|
4
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
8
|
Uve Siler
|
Almaniya
|
4
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
9
|
Canni Rivera
|
İtaliya
|
4
|
1962, 1966, 1970, 1974
|
10
|
Pedro Roxa
|
Uruqvay
|
4
|
1962, 1966, 1970, 1974
|
11
|
Vladislav Zmuda
|
Polşa
|
4
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
12
|
Dieqo Maradona
|
Argentina
|
4
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
13
|
Cüzeppe Bergomi
|
İtaliya
|
4
|
1982, 1986, 1990, 1998
|
14
|
Enzo Şifo
|
Belçika
|
4
|
1986, 1990, 1994, 1998
|
15
|
Franki Van Der Elst
|
Belçika
|
4
|
1986, 1990, 1994, 1998
|
16
|
Andoni Zubizarreta
|
İspaniya
|
4
|
1986, 1990, 1994, 1998
|
17
|
Hong Myung-bo
|
Cənubi Koreya
|
4
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
18
|
Paolo Maldini
|
İtaliya
|
4
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
19
|
Sami Əl-Caber
|
Səudiyyə Ərəbistanı
|
4
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
20
|
Kafu
|
Braziliya
|
4
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
21
|
Riqober Sonq
|
Kamerun
|
4
|
1994, 1998, 2002, 2010
|
22
|
Denis Kaniza
|
Paraqvay
|
4
|
1998, 2002, 2006, 2010
|
23
|
Fabio Kannavaro
|
İtaliya
|
4
|
1998, 2002, 2006, 2010
|
24
|
Tyerri Anri
|
Fransa
|
4
|
1998, 2002, 2006, 2010
|
25
|
Samuel Eto'o
|
Kamerun
|
4
|
1998, 2002, 2010, 2014
|
26
|
DaMarkus Bizli
|
ABŞ
|
4
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
27
|
İker Kasilyas
|
İspaniya
|
4
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
28
|
Xavi
|
İspaniya
|
4
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
29
|
Miroslav Kloze
|
Almaniya
|
4
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
30
|
Valon Behrami
|
İsveçrə
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
31
|
Tim Keyhil
|
Avstraliya
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
32
|
Andres Quardado
|
Meksika
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
33
|
Andres İnyesta
|
İspaniya
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
34
|
Xavier Masçerano
|
Argentina
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
35
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
36
|
Serxio Ramos
|
İspaniya
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
37
|
Kristiano Ronaldu
|
Portuqaliya
|
4
|
2006, 2010, 2014, 2018