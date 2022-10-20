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Dünya çempionatlarında ən çox iştirak etmiş futbolçular açıqlanıb

Dünya çempionatlarında ən çox iştirak etmiş futbolçular açıqlanıb 3 oyunçu 5 mundialda forma geyinib
Dünya Çempionatı - 2022
20 Oktyabr , 2022 09:41
Dünya çempionatlarında ən çox iştirak etmiş futbolçular açıqlanıb

Dünya çempionatlarının final mərhələlərində indiyədək ən çox iştirak etmiş futbolçular bəlli olub.

"Report" Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 3 oyunçu 5 mundialda forma geyinib.

Meksikalı Antonio Karbahal, onun həmyerlisi Rafael Markes və almaniyalı Lotar Matteus ilk "3-lük"də qərarlaşıb.

Hazırda "Parma"da çıxış edən Canluici Buffon 5 yarışda heyətdə olsa da, yalnız 4-də meydana çıxıb. 44 yaşlı qolkiper DÇ-1998-də forma geyinməyib.

Siyahıda karyerasını davam etdirən meksikalı Andres Quardado, argentinalı Lionel Messi, ispaniyalı Serxio Ramos və portuqaliyalı Kriştianu Ronaldu da var. Hər 4 oyunçu 4 dəfə mundialda meydana çıxıb.

Oyunçu

Ölkə

Turnir

İllər

1

Antonio Karbahal

Meksika

5

1950, 1954, 1958, 1962, 1966

2

Lotar Matteus

Almaniya

5

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

3

Rafael Markes

Meksika

5

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

4

Canluici Buffon

İtaliya

4(+1)

(1998), 2002, 2006, 2010, 2014

5

Calma Santos

Braziliya

4

1954, 1958, 1962, 1966

6

Pele

Braziliya

4

1958, 1962, 1966, 1970

7

Karl-Haynz Şellinger

Almaniya

4

1958, 1962, 1966, 1970

8

Uve Siler

Almaniya

4

1958, 1962, 1966, 1970

9

Canni Rivera

İtaliya

4

1962, 1966, 1970, 1974

10

Pedro Roxa

Uruqvay

4

1962, 1966, 1970, 1974

11

Vladislav Zmuda

Polşa

4

1974, 1978, 1982, 1986

12

Dieqo Maradona

Argentina

4

1982, 1986, 1990, 1994

13

Cüzeppe Bergomi

İtaliya

4

1982, 1986, 1990, 1998

14

Enzo Şifo

Belçika

4

1986, 1990, 1994, 1998

15

Franki Van Der Elst

Belçika

4

1986, 1990, 1994, 1998

16

Andoni Zubizarreta

İspaniya

4

1986, 1990, 1994, 1998

17

Hong Myung-bo

Cənubi Koreya

4

1990, 1994, 1998, 2002

18

Paolo Maldini

İtaliya

4

1990, 1994, 1998, 2002

19

Sami Əl-Caber

Səudiyyə Ərəbistanı

4

1994, 1998, 2002, 2006

20

Kafu

Braziliya

4

1994, 1998, 2002, 2006

21

Riqober Sonq

Kamerun

4

1994, 1998, 2002, 2010

22

Denis Kaniza

Paraqvay

4

1998, 2002, 2006, 2010

23

Fabio Kannavaro

İtaliya

4

1998, 2002, 2006, 2010

24

Tyerri Anri

Fransa

4

1998, 2002, 2006, 2010

25

Samuel Eto'o

Kamerun

4

1998, 2002, 2010, 2014

26

DaMarkus Bizli

ABŞ

4

2002, 2006, 2010, 2014

27

İker Kasilyas

İspaniya

4

2002, 2006, 2010, 2014

28

Xavi

İspaniya

4

2002, 2006, 2010, 2014

29

Miroslav Kloze

Almaniya

4

2002, 2006, 2010, 2014

30

Valon Behrami

İsveçrə

4

2006, 2010, 2014, 2018

31

Tim Keyhil

Avstraliya

4

2006, 2010, 2014, 2018

32

Andres Quardado

Meksika

4

2006, 2010, 2014, 2018

33

Andres İnyesta

İspaniya

4

2006, 2010, 2014, 2018

34

Xavier Masçerano

Argentina

4

2006, 2010, 2014, 2018

35

Lionel Messi

Argentina

4

2006, 2010, 2014, 2018

36

Serxio Ramos

İspaniya

4

2006, 2010, 2014, 2018

37

Kristiano Ronaldu

Portuqaliya

4

2006, 2010, 2014, 2018
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