DÇ-2022: Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının F qrupunun ikinci turunda üz-üzə gələcək Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar matça aşağıdakı “11-lik”lərlə başlayacaqlar:
Kamerun: 16. Devis Epassi, 19. Kollins Fai, 21. Şarles Kastellito, 3. Nikolas Nkulu, 25. Nuhu Tolo, 15. Pyer Malonq Kunde, 8. Zambo Angiza, 18. Martin Honqla, 20. Brayan Mbeumo, 13. Erik Çupo-Motinq, 12. Toko Ekambi
Serbiya: 23. Vanya Milinkoviç-Saviç, 2. Strahinya Pavloviç, 5. Miloş Velikoviç, 4. Nikola Milenkoviç, 17. Filip Kostiç, 6. Nemanya Maksimoviç, 16. Saşa Lukiç, 14. Andriya Jivkoviç, 20. Sergey Milinkoviç-Saviç, 9. Aleksandr Mitroviç, 10. Duşan Tadiç
Qeyd edək ki, oyun saat 14:00-da start götürəcək.