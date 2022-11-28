Haqqımızda

DÇ-2022: Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

DÇ-2022: Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb Qətərdə keçirilən dünya çempionatının F qrupunun ikinci turunda üz-üzə gələcək Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
Dünya Çempionatı - 2022
28 Noyabr , 2022 13:01
DÇ-2022: Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının F qrupunun ikinci turunda üz-üzə gələcək Kamerun və Serbiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar matça aşağıdakı “11-lik”lərlə başlayacaqlar:

Kamerun: 16. Devis Epassi, 19. Kollins Fai, 21. Şarles Kastellito, 3. Nikolas Nkulu, 25. Nuhu Tolo, 15. Pyer Malonq Kunde, 8. Zambo Angiza, 18. Martin Honqla, 20. Brayan Mbeumo, 13. Erik Çupo-Motinq, 12. Toko Ekambi

Serbiya: 23. Vanya Milinkoviç-Saviç, 2. Strahinya Pavloviç, 5. Miloş Velikoviç, 4. Nikola Milenkoviç, 17. Filip Kostiç, 6. Nemanya Maksimoviç, 16. Saşa Lukiç, 14. Andriya Jivkoviç, 20. Sergey Milinkoviç-Saviç, 9. Aleksandr Mitroviç, 10. Duşan Tadiç

Qeyd edək ki, oyun saat 14:00-da start götürəcək.

Bizim Instagram səhifəmizə abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib - YENİLƏNİB
28 Noyabr , 2022 11:27
MN: Qanunsuz erməni silahlıları Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdamdakı mövqelərimizi atəşə tutub
MN: "Qanunsuz erməni silahlıları Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdamdakı mövqelərimizi atəşə tutub"
28 Noyabr , 2022 09:09
Azərbaycan Ordusunun mövqeləri dörd istiqamətdə atəşə tutulub
Azərbaycan Ordusunun mövqeləri dörd istiqamətdə atəşə tutulub
27 Noyabr , 2022 17:44
Prezident həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb
Prezident həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb
26 Noyabr , 2022 16:26
Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib, üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsi müzakirə olunub
Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib, üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsi müzakirə olunub
26 Noyabr , 2022 14:33
Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Ağdam və Xocavənddəki mövqelərini atəşə tutub
Qanunsuz erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Ağdam və Xocavənddəki mövqelərini atəşə tutub
26 Noyabr , 2022 14:22
Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev ailə həyatı qurub
FotoPrezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev ailə həyatı qurub
26 Noyabr , 2022 13:33
Erməni silahlılarının Xocalı və Ağdamda uçuşlar etməyə cəhd göstərən kvadrokopteri ələ keçirilib
FotoErməni silahlılarının Xocalı və Ağdamda uçuşlar etməyə cəhd göstərən kvadrokopteri ələ keçirilib
26 Noyabr , 2022 12:51
Prezident: Azərbaycan xalqının iradəsini nə işğalla, nə başqa təhdidlərlə sarsıtmaq olmaz
Prezident: "Azərbaycan xalqının iradəsini nə işğalla, nə başqa təhdidlərlə sarsıtmaq olmaz"
26 Noyabr , 2022 00:13
Dövlət başçısı: Zəngilan Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən mühüm nəqliyyat mərkəzi olacaq
Dövlət başçısı: "Zəngilan Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən mühüm nəqliyyat mərkəzi olacaq"
26 Noyabr , 2022 00:11

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi