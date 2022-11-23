Haqqımızda

DÇ-2022: Belçika - Kanada oyunu başlayıb

DÇ-2022: Belçika - Kanada oyunu başlayıb Qətərdə keçirilən dünya çempionatının F qrupunun ilk turunda üz-üzə gələcək Belçika və Kanada yığmalarının start heyətləri bəlli olub.
Dünya Çempionatı - 2022
23 Noyabr , 2022 23:00
DÇ-2022: Belçika - Kanada oyunu başlayıb

Qətərdə keçirilən dünya çempionatında Belçika və Kanada yığmaları arasında F qrupunun ilk tur oyunu başlayıb.

"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb.

22:19

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının F qrupunun ilk turunda üz-üzə gələcək Belçika və Kanada yığmalarının start heyətləri bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

Belçika: Tibo Kurtua, Yan Vertongen, Tobi Alderveyreld, Leander Dendonker, Aksel Vitsel, Kevin De Brüyne, Yannik Karrasko, Timoti Kastan, Eden Azar, Mişi Batşuayi, Yuri Tilemans

Kanada: Milan Boryan, Alister Conston, Stiven Vitoriya, Kamal Miller, Cunior Hoylett, Atiba Hatçinson, Stiven Euştakiu, Riçi Lareya, Tedjon Byukenen, Conatan Devid, Alfonso Deyvis

Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Rusiya sülhməramlılarının və Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzinin komandanları Sarıbabada mina sahəsinə baxış keçiriblər
FotoRusiya sülhməramlılarının və Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzinin komandanları Sarıbabada mina sahəsinə baxış keçiriblər
23 Noyabr , 2022 17:06
Belqradda Azərbaycan-Serbiya sənədləri imzalanıb - YENİLƏNİB
FotoBelqradda Azərbaycan-Serbiya sənədləri imzalanıb - YENİLƏNİB
23 Noyabr , 2022 16:05
Müttəfiqlərini satan Ermənistan - KTMT-yə faydasız İrəvan - ŞƏRH
Müttəfiqlərini satan Ermənistan - KTMT-yə faydasız İrəvan - ŞƏRH
23 Noyabr , 2022 13:50
“Siyasi partiyalar haqqında” qanun layihəsinin yeni variantı MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub - YENİLƏNİB
“Siyasi partiyalar haqqında” qanun layihəsinin yeni variantı MM-in plenar iclasına tövsiyə olunub - YENİLƏNİB
23 Noyabr , 2022 13:17
QMİ sədri: Azərbaycan bölgədə sülhü təşviq etdiyi halda bəzi qonşuların böhtan xarakterli təbliğatı ilə üzləşib
FotoQMİ sədri: "Azərbaycan bölgədə sülhü təşviq etdiyi halda bəzi qonşuların böhtan xarakterli təbliğatı ilə üzləşib"
23 Noyabr , 2022 10:49
Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib
Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib
22 Noyabr , 2022 21:31
Azərbaycan və İsrail prezidentləri arasında telefon danışığı olub
Azərbaycan və İsrail prezidentləri arasında telefon danışığı olub
22 Noyabr , 2022 19:30
Sarıbabada aşkarlanan minalarla bağlı sülhməramlılar və Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzi məlumatlandırılıb
Sarıbabada aşkarlanan minalarla bağlı sülhməramlılar və Türkiyə-Rusiya Monitorinq Mərkəzi məlumatlandırılıb
22 Noyabr , 2022 17:27
Erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Tərtər və Xocalıdakı mövqelərini atəşə tutub
Erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Tərtər və Xocalıdakı mövqelərini atəşə tutub
22 Noyabr , 2022 16:55
Ermənilərin Sarıbaba yüksəkliyində basdırdığı minalar zərərsizləşdirilib
FotoErmənilərin Sarıbaba yüksəkliyində basdırdığı minalar zərərsizləşdirilib
22 Noyabr , 2022 16:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi