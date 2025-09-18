İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mayssoun Zein Al Dinlə görüşüb

    Din
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:09
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mayssoun Zein Al Dinlə görüşüb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Almaniya Federativ Respublikasının Şimali Reyn-Vestfaliya Beynəlxalq Siyasət Akademiyasının icraçı direktoru Mayssoun Zein Al Dinlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komitə məlumat yayıb.

    Görüşdə dini təhsil sahəsində əməkdaşlıq imkanları, mədəniyyətlər və dinlər arasında dialoqun təşviqi məsələləri müzakirə olunub.

    Komitə sədri Ramin Məmmədov Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini etiqad azadlığının təmin edilməsi və multikultural dəyərlərin qorunması sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti barədə ətraflı məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycanda 2000-dən çox məscid, 16 kilsə və 7 sinaqoq var.

    Həmçinib bildirilib ki, Azərbaycanda tarixi-mədəni irsin, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, o cümlədən dini ocaqların və maddi-mədəniyyət abidələrinin bərpası və mühafizəsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. R.Məmmədov Azərbaycanın beynəlxalq platformalarda dinlərarası dialoq və əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı təşəbbüsləri haqqında faktları diqqətə çatdırıb.

    Mayssoun Zein Al Din Azərbaycanda mövcud dini-mənəvi mühit və dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində görülən işlərin yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Dövlət tərəfindən mütəmadi olaraq dini qurumlara maliyyə yardımı göstərilməsini müsbət ənənə kimi dəyərləndirən qonaq Azərbaycanın multikulturalizm modelinin təşviqinin mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib.

    Ramin Məmmədov Almaniya Dini Qurumlar
    Foto
    Азербайджан и Германия укрепляют сотрудничество в сфере религиозного образования

    Son xəbərlər

    18:30

    Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət
    18:14

    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər
    18:12

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:58

    Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    17:53

    Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:53

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti