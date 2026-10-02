İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Zakir Həsənov: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyənin əməkdaşlığı regional sabitliyin mühüm platformasıdır

    Digər
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:12
    Zakir Həsənov: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyənin əməkdaşlığı regional sabitliyin mühüm platformasıdır

    Dünyada siyasi gərginliyin artması, yaranan çətinliklər, iqtisadi və digər maneələr fonunda ölkələr arasında koordinasiya və qarşılıqlı fəaliyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Şuşada Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər və Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani ilə 13-cü üçtərəfli görüşündən sonra mətbuata bəyanatında bildirib.

    O deyib ki, bu gün üçtərəfli formatda müdafiə nazirləri səviyyəsində 13-cü görüş baş tutub:

    "Bu görüş üç ölkə arasındakı dostluq, qardaşlıq və strateji səmimi dialoqun bariz nümunəsidir. Artıq ənənəvi xarakter almış belə görüşlərin müntəzəm olaraq keçirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Görüşümüzün səmərəli mühitdə keçirildiyini və çox səmərəli olduğunu hesab edirəm. Ölkələrimiz arasında dostluq və strateji münasibətlər bütün sahələrdə, o cümlədən müdafiə sahəsində də uğurla inkişaf edir. Bugünkü görüşümüzdə münasibətlərin ikitərəfli və üçtərəfli formatda inkişaf perspektivləri, əldə olunmuş nəticələrin səmərəliliyi, regionda cərəyan edən hərbi-siyasi proseslər, hərbi təhlükəsizliyin əhəmiyyəti və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb".

    Nazir bildirib ki, dünyada siyasi gərginliyin artması, yaranan çətinliklər, iqtisadi və digər maneələr fonunda ölkələr arasında koordinasiya və qarşılıqlı fəaliyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

    "Bu baxımdan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatı regional sabitliyin, təhlükəsizliyin və inkişafın mühüm platformasıdır. Biz əməkdaşlığın inkişaf dinamikasından razıyıq və birgə səylərimizlə onu daha da genişləndirmək və dərinləşdirmək niyyətindəyik".

    Zakir Həsənov Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Şuşa
    Закир Гасанов: Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции - важная платформа региональной стабильности
    Zakir Hasanov: Azerbaijan-Georgia-Türkiye co-op key to regional stability
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:55

    ABŞ-Ukrayna İnvestisiya Fondu kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində ilk sövdələşməni bağlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti