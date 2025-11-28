Azərbaycanda uyğunluq sertifikatı və bəyannaməsinə dair qaydaları dəyişib
- 28 noyabr, 2025
- 12:38
Nazirlər Kabineti "Uyğunluq sertifikatının və uyğunluq bəyannaməsinin forması, hazırlanması və təqdim edilməsi Qaydaları"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, texniki reqlamentdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, uyğunluq sertifikatı seriyalı istehsal olunan mallara 5 ildən çox olmayan müddətə verilir, mal partiya və ya mal vahidi üçün müddət müəyyən edilmir.
İdarəetmə sisteminin uyğunluq sertifikatının müddəti malın uyğunluq sertifikatının müddətindən əvvəl bitdikdə, təsərrüfat subyekti malın uyğunluq sertifikatının qüvvədə olduğu müddət üçün idarəetmə sisteminin uyğunluq sertifikatının qüvvədə olmasını təmin etməlidir.
