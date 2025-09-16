İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Sos sakini: Heç kim doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməsin

    Digər
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:35
    Sos sakini: Heç kim doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməsin
    Famlet Gülməmmədov

    Sos kəndinə qayıdan sakin keçmiş məcburi köçkünləri doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməməyə çağırıb.

    Bunu "Report"un Xocavəndə ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında rayonun Sos kəndinə qayıdan sakin Famlet Gülməmmədov deyib.

    O, uzun müddət tərk etdikləri kəndə qayıtmaq ümidini heç vaxt itirmədiklərini vurğulayıb:

    "Artıq ailəmlə birgə ata-baba yurdumuzda qayıtdım. Bütün keçmiş məcburi köçkünlərə tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıtmağı arzulayıram. Hamı bilsin ki, buralarda yaşayış üçün hər bir şərait yaradılıb. Heç kəs qayıtmağa tərəddüd etməsin".

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub.

    İlham Əliyev Sos kəndi "Böyük Qayıdış" Xocavənd

    Son xəbərlər

    09:58

    Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    09:56

    Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlar

    Digər ölkələr
    09:54

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    09:47

    İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcək

    Digər ölkələr
    09:47

    Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklər

    Komanda
    09:38

    Bir neçə restoran sahibi havanı çirkləndirdiyinə görə cərimələnib

    Hadisə
    09:35

    Sabirabadda evdən içərisində 60 min manata yaxın pul olan seyf oğurlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti