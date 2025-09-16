Sos sakini: Heç kim doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməsin
Digər
- 16 sentyabr, 2025
- 09:35
Sos kəndinə qayıdan sakin keçmiş məcburi köçkünləri doğma yurda qayıtmağa tərəddüd etməməyə çağırıb.
Bunu "Report"un Xocavəndə ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında rayonun Sos kəndinə qayıdan sakin Famlet Gülməmmədov deyib.
O, uzun müddət tərk etdikləri kəndə qayıtmaq ümidini heç vaxt itirmədiklərini vurğulayıb:
"Artıq ailəmlə birgə ata-baba yurdumuzda qayıtdım. Bütün keçmiş məcburi köçkünlərə tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıtmağı arzulayıram. Hamı bilsin ki, buralarda yaşayış üçün hər bir şərait yaradılıb. Heç kəs qayıtmağa tərəddüd etməsin".
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub.
Son xəbərlər
09:58
Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
09:56
Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlarDigər ölkələr
09:54
Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıbDigər ölkələr
09:47
İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcəkDigər ölkələr
09:47
Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıbHadisə
09:42
UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcəkFutbol
09:38
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklərKomanda
09:38
Bir neçə restoran sahibi havanı çirkləndirdiyinə görə cərimələnibHadisə
09:35