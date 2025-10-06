İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    TKTA: Son beş ayda 9 saxta tanınma şəhadətnaməsi aşkarlanıb

    Digər
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:48
    TKTA: Son beş ayda 9 saxta tanınma şəhadətnaməsi aşkarlanıb

    Son 5 ayda 9 saxta tanınma şəhadətnaməsi aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyindən (TKTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2024-cü ilin aprel ayından 2025-ci ilin aprel ayına qədər Qaydaların 4.1-ci bəndinin tələblərinə uyğun olmadığı üçün kvalifikasiyasının tanınması barədə imtina qərarı verilib:

    "12 nəfərin müxtəlif yollarla saxta tanınma şəhadətnaməsi əldə etmələri aşkar olunmuş və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq hüquqi qiymət verilməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlara göndərilib. Təəssüflə qeyd edirik ki, son 5 ay ərzində 9 belə hal aşkarlanıb. Bildiririk ki, bəzi şəxslər tərəfindən tanınma qərarlarının müxtəlif qeyri-rəsmi üsullarla dəyişdirilə biləcəyi ilə bağlı verilən vədlər həqiqətə uyğun deyil və bu cür hallara yol verilməsi qanunvericilikdə müəyyən olunmuş məsuliyyətə, o cümlədən cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan, vətəndaşlara yalnız qanunvericilikdə müəyyən olunmuş rəsmi prosedurlar çərçivəsində hərəkət etmələri tövsiyə olunur".

    Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi
    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Son xəbərlər

    17:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

    Komanda
    17:38

    Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    17:38
    Foto

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    17:33

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    17:33

    Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    17:28

    Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaq

    Maliyyə
    17:27

    Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    17:20

    Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti