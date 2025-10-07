Qazaxıstan TDT daxilində Rəqəmsal Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasını təklif edir
- 07 oktyabr, 2025
- 13:55
Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) daxilində Rəqəmsal Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə etməyi təklif edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
O, Qazaxıstanın tamamilə rəqəmsallaşan bir ölkə olmağı hədəflədiyini vurğulayıb:
"Bu, bizin strateji hədəfimizdir. Süni intellekt sahəsində bu ilin əvvəlində 400-dən çox tələbə xüsusi təhsil aldı. Süni intellekt sahəsində ilk araşdırma universiteti də yaratmağı planlaşdırırıq".
