    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:55
    Qazaxıstan TDT daxilində Rəqəmsal Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasını təklif edir

    Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) daxilində Rəqəmsal Monitorinq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə etməyi təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    O, Qazaxıstanın tamamilə rəqəmsallaşan bir ölkə olmağı hədəflədiyini vurğulayıb:

    "Bu, bizin strateji hədəfimizdir. Süni intellekt sahəsində bu ilin əvvəlində 400-dən çox tələbə xüsusi təhsil aldı. Süni intellekt sahəsində ilk araşdırma universiteti də yaratmağı planlaşdırırıq".

    Kazakhstan offers creation of Digital Monitoring Center within OTS

