İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Ombudsman Aparatı: Bakı İstintaq Təcridxanasına çatışmazlıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunub

    Digər
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Ombudsman Aparatı: Bakı İstintaq Təcridxanasına çatışmazlıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunub

    Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Milli Preventiv Mexanizm və Müstəqil Monitorinq Mexanizmi fəaliyyəti çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcridxanasına başçəkmə həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, BMT-nin "İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiyası"nın Fakültativ Protokolu, "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" Konvensiyası, "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında" Konstitusiya Qanunu əsasında təşkil edilən başçəkmədə məqsəd bu müəssisədə saxlanılan şəxslərlə, xüsusilə əlilliyi olan qadınlarla bağlı rəftar və şəraitin araşdırılması, onların hüquqlarının təmini məsələlərinin və göstərilən xidmətlərin vəziyyətinin öyrənilməsi olub.

    Başçəkmə zamanı əlilliyi olan qadınlar, həmçinin səhhətində problemləri olan 30-a yaxın şəxs saxlanıldığı kameralarda, habelə öz istəklərinə uyğun olaraq konfidensial qaydada qəbul edilib.

    Qadınların saxlanıldığı kameralara, eyni zamanda, müəssisənin tibb-sanitar hissəsinə baxış keçirilib, palatalarda saxlanılan şəxslərlə konfidensial söhbətlər aparılıb. Qidalanma, gəzinti, sovqat qəbulu, görüş və telefon danışığı ilə bağlı müvafiq hüquqların təmini vəziyyəti araşdırılıb, Ombudsmana ünvanlanan müraciətləri qəbul olunub.

    Başçəkmə zamanı mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə müyəssərliyin təkmilləşdirilməsi, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması, habelə saxlanılan əlilliyi olan qadınların siyahısının aparılması və sənədləşmə işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müəssisənin və tibbi sanitar hissənin rəhbərliyinə müvafiq tövsiyələr verilib, həmçinin hüquqi maarifləndirici söhbətlər aparılıb.

    Ombudsman Aparatı Bakı İstintaq Təcridxanası
    Аппарат омбудсмена выявил недостатки в Бакинском изоляторе

    Son xəbərlər

    11:29

    Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"

    İnfrastruktur
    11:29

    Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıram

    Mədəniyyət
    11:27

    Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

    Daxili siyasət
    11:24

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıb

    Energetika
    11:22

    AFFA-nın Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    11:18

    Nazirlik rəsmisi: Ramiz Quliyev peşəkar ifası ilə Azərbaycan musiqisini dünyada təbliğ edib

    Mədəniyyət
    11:16

    Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Avropa Kubokuna qələbə ilə start vermək istəyirik"

    Komanda
    11:12

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıb

    Energetika
    11:11

    Şəkidə kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti