    Nazir müavini: Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alır
    Həsən Həsənli

    Azərbaycanda hər iki tələbədən biri dövlət sifarişi əsasında təhsil alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi tərəfindən keçirilən "Avropada Təhsil" sərgisinin açılış mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda təhsil sahəsində müsbət dinamikada dəyişikliklər baş verir:

    "Həm ali təhsilə qəbul olunanların, həm də dövlət sifarişli yerlərin sayı artıb. Xaricdə təhsil sahəsində böyük dəyişiklik baş verib. Hər il 500 tələbəmiz dövlət hesabına, xüsusilə, təqaüd proqramları əsasında xaricdə təhsil alır".

