    Narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı təsdiqlənib

    Narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı təsdiqlənib

    "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti həyata keçirəcək, həmçinin bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll edəcək.

    Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası isə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının monitorinqini və qiymətləndirilməsini həyata keçirməlidir. Eyni zamanda, Komissiya proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icra vəziyyəti barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе
    Azerbaijan approves new state program to combat drug trafficking

