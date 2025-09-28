Kuba XİN başçısı: ABŞ hava və dəniz qüvvələrinin Karib dənizində yerləşdirilməsi münaqişəyə səbəb ola bilər
Digər
- 28 sentyabr, 2025
- 11:03
ABŞ hava və dəniz qüvvələrinin Karib dənizində yerləşdirilməsi münaqişəyə səbəb ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kubanın xarici işlər naziri Bruno Rodriges Parrilla Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının ümumi müzakirələrində çıxışı zamanı deyib.
"Karib dənizi hazırda ABŞ-nin hava və dəniz qüvvələrinin raket, desant və nüvə sualtı qayıqları ilə tamamilə əsassız yerləşdirməsi səbəbindən münaqişə təhlükəsi ilə üz-üzədir", - deyə nazir əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, BMT Baş Assambleyasının palatasında heç kim Vaşinqtonun narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə üçün yerləşdirilməsinin zəruri olması bəhanəsinə inanmır.
Son xəbərlər
12:28
Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"Fərdi
12:24
Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıbRegion
12:14
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblarFərdi
12:13
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edibFərdi
12:06
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olubFərdi
12:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıbFərdi
11:48
Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıbDigər ölkələr
11:41
Foto
Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilibDaxili siyasət
11:37
Foto