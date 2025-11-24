Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz
Digər
- 24 noyabr, 2025
- 16:14
Ukraynanın ehtiyacları üçün Rusiyanın Avropadakı dondurulmuş aktivlərinin istifadəsi ilə bağlı istənilən müzakirə və qərar Avropa İttifaqının (Aİ) iştirakı olmadan həll edilə bilməz və edilməyəcək.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Luandada Aİ və Afrika İttifaqı sammiti çərçivəsində 27 Aİ liderinin görüşünün yekunları üzrə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Koşta bildirib.
16:14
