Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək
- 26 mart, 2026
- 09:38
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, XIX turun ilk qarşılaşmasında "Murov AZ Terminal" "Gənclər"i sınağa çəkəcək.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksindəki görüş saat 15:00-da start götürəcək.
Saat 16:00-da "Azərreyl" "Ordu", "Xilasedici" "Neftçi" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, müntəzəm mövsümün sonuncu - XX turu martın 30-da keçiriləcək.
Son xəbərlər
09:41
KİV: Türkiyənin neft tankeri vurulubRegion
09:39
Azərbaycanda yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
09:38
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək
09:36
Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblarDigər ölkələr
09:27
Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən propilenin həcmi açıqlanıbSənaye
09:06
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.03.2026)Maliyyə
09:01
DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcəkFutbol
08:52
İrakli Kobaxidze: Patriarx seçimi yalnız Müqəddəs Sinodun səlahiyyətindədirRegion
08:50