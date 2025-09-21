İsrail "Hizbullah"ın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlını öldürüb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 21 sentyabr, 2025
    • 00:43
    İsrail Hizbullahın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlını öldürüb

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçan aparat "Hizbullah"ın silahlı qanadına rəhbərlik edən yaraqlının idarə etdiyi avtomobilə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lebanon 24" xəbər portalı məlumat yayıb.

    Hadisə Arnun şəhəri yaxınlığında baş verib. Təşkilatın üzvü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Sentyabrın 19-da İsrailin pilotsuz uçuş təyyarələrinin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində daha iki "Hizbullah" üzvü öldürülüb, onlardan biri Tibnin şəhərində məhv edilərkən 11 mülki şəxs yaralanıb.

