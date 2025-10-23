İrandan Azərbaycana 35 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
Digər
- 23 oktyabr, 2025
- 12:02
Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində aparılmış sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycan ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, axtarış tədbirləri nəticəsində sərhədyanı sahədən ümumi çəkisi 35 kiloqram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.
Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:06
Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilibDigər
13:04
Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənibSağlamlıq
13:03
Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar veribİKT
13:02
Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİBHadisə
13:01
İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıbFərdi
12:58
"Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişibBiznes
12:57
"Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
12:54
Foto
Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlibQarabağ
12:53