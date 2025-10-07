İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda 9 ayda dövlət qurumlarına qarşı 600-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb

    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:54
    Azərbaycanda 9 ayda dövlət qurumlarına qarşı 600-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət qurumlarına qarşı 600-dən çox APT kiberhücumunun qarşısı alınıb.

    "Report" bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, analiz nəticəsində 650 kiberhücum indikatoru müəyyən edilib. Sözügedən kiberhücum indikatorlarının bloklanması nəticəsində dövlət qurumlarına qarşı hazırlanmış, xüsusi hədəflənmiş APT kiberhücumlarının qarşısını alıb.

    Bu kibertəhdidlərin 216-sı daxili araşdırma, 434-ü isə dövlət qurumlarının müraciətləri əsasında müəyyən olunub.

