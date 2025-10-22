Azərbaycan və Ukrayna humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq edəcək
Digər
- 22 oktyabr, 2025
- 19:56
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) və Ukraynanın Dövlət Fövqəladə Hallar Xidməti arasında Tokioda keçirilən UMAC-2025 konfransında humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Azərbaycanlı tərəfdaşlarımıza dəstəyinə görə təşəkkür edirik – Təhlükəsizlik və sadəcə sülh naminə birlikdə!", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
20:12
Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcəkFərdi
20:04
Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıbHadisə
20:02
Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alırXarici siyasət
20:02
Bakıda Macarıstanın Milli Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilirMədəniyyət siyasəti
19:56
Azərbaycan və Ukrayna humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər
19:49
Macarıstandan Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektoruna mümkün investisiyalar müzakirə edilirXarici siyasət
19:48
Əli Hüseynli Macarıstan Prezidenti tərəfindən ordenlə təltif olunubXarici siyasət
19:46
Macarıstan və Azərbaycan arasında strateji dialoqun dekabrda keçirilməsi planlaşdırılırXarici siyasət
19:45