İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin güllələnmiş heykəllərinə baxıblar

    Digər
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:27
    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin güllələnmiş heykəllərinə baxıblar

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan sentyabrın 16-da Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin erməni işğalçıları tərəfindən güllələnmiş heykəllərinə baxıblar.

    "Report" bildirir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinə ermənilərin işğal zamanı bu heykəlləri Ermənistana apararaq orada əritmək istədikləri barədə məlumat verilib.

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müdaxiləsi nəticəsində bu heykəllər Ermənistandan alınaraq Azərbaycana gətirilib. Bir müddət Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan heykəllər Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra öz əvvəlki yerlərinə qaytarılıb.

    İlham Əliyev BƏƏ Şuşa
    Foto
    Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям
    Foto
    Presidents of Azerbaijan and United Arab Emirates view bullet-riddled monuments of prominent Azerbaijani figures in Shusha

    Son xəbərlər

    16:05

    Prezidentlər İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər

    Digər
    16:02

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV

    İKT
    15:55

    "Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcək

    Futbol
    15:53

    "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    15:47

    Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    15:41
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar

    Xarici siyasət
    15:35

    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti