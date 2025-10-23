Ambulator şəraitdə dərman vasitələrinin buraxılması haqqında müqavilənin nümunəvi forması təsdiqlənib
- 23 oktyabr, 2025
- 12:50
Ambulator şəraitdə dərman vasitələrinin buraxılması haqqında müqavilənin nümunəvi forması təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
