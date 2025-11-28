İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər
    • 28 noyabr, 2025
    • 05:16
    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Venesueladan quru yolu ilə narkotik vasitələrin daşınması ilə mübarizəyə tezliklə başlayacağını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəhbəri hərbçilərlə videokonfrans zamanı deyib.

    "Buna nail olacağıq; biz artıq çox şey etmişik. Dəniz daşımaları 85% kəsilib. Yəqin ki, insanların (narkotikləri) dəniz yolu ilə daşımaq istəmədiyini görmüsünüz və biz onları quruda dayandırmağa başlayacağıq. Quruda bunu etmək daha asandır və bu, çox yaxında başlayacaq", - deyə o bildirib.

    O əlavə edib ki, administrasiyası yeni "B-2 Spirit" gizli strateji bombardmançıları sifariş edib: "B-2"nin dizaynında istifadə edilən gizli texnologiya sayəsində 2025-ci ilin yayında İrana qarşı əməliyyat uğurlu olub. Mən o pilotlara, mexaniklərə, həmin bombardmançılara xidmət edən və işləyən bütün insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Biz sadəcə olaraq onlardan daha çoxunu sifariş etdik".

    Donal Tramp Venesuela narkotik
    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Son xəbərlər

    05:29

    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər
    05:07

    Norris Qətərdə ilk dəfə "Formula 1" çempionu ola bilər

    Formula 1
    04:31

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

    Digər ölkələr
    04:00

    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:27

    Honkonqa yanğında ölənlərin sayı 94-ə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    03:09

    Rumıniya Fransadan 231 ədəd "Mistral" kompleksi alacaq

    Digər ölkələr
    02:47

    Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesindən məmnundur

    Xarici siyasət
    02:45

    Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti