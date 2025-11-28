ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Venesueladan quru yolu ilə narkotik vasitələrin daşınması ilə mübarizəyə tezliklə başlayacağını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəhbəri hərbçilərlə videokonfrans zamanı deyib.
"Buna nail olacağıq; biz artıq çox şey etmişik. Dəniz daşımaları 85% kəsilib. Yəqin ki, insanların (narkotikləri) dəniz yolu ilə daşımaq istəmədiyini görmüsünüz və biz onları quruda dayandırmağa başlayacağıq. Quruda bunu etmək daha asandır və bu, çox yaxında başlayacaq", - deyə o bildirib.
O əlavə edib ki, administrasiyası yeni "B-2 Spirit" gizli strateji bombardmançıları sifariş edib: "B-2"nin dizaynında istifadə edilən gizli texnologiya sayəsində 2025-ci ilin yayında İrana qarşı əməliyyat uğurlu olub. Mən o pilotlara, mexaniklərə, həmin bombardmançılara xidmət edən və işləyən bütün insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Biz sadəcə olaraq onlardan daha çoxunu sifariş etdik".