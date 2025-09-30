ABB SIBOS 2025 beynəlxalq konfransında!
Sentyabrın 29-da Almaniyanın Frankfurt şəhərində SIBOS 2025 beynəlxalq konfransı başlanıb. Builki konfrans "Qlobal maliyyənin yeni sərhədləri" mövzusuna həsr edilib.
Beynəlxalq maliyyə dünyasının ən böyük və mühüm kommunikasiya platformalarından olan tədbirdə ABB də öz stendi ilə təmsil olunur. Bankın İdarə Heyətinin sədri Abbas İbrahimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tədbir müddətində iştirakçılara ABB-nin fəaliyyəti haqqında məlumat verəcək, bir sıra mühüm görüşlər keçiriləcək, əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq.
ABB nümayəndə heyətinin Citibank, The Bank of New York Mellon, JP Morgan, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Zürcher Kantonalbank, Intesa Sanpaolo Bank, ABN AMRO Bank, Türkiye İş Bankası, AktivBank, Ziraat Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation və digər maliyyə qurumlarının təmsilçiləri ilə görüşləri planlaşdırılıb.
ABB nümayəndələri maliyyə texnologiyaları, süni intellekt, data, maliyyə inklüzivliyi və s. ilə bağlı müxtəlif tədbirlərdə də iştirak edərək ölkə bankçılığında tətbiq etmək üçün yeni, faydalı təcrübələrlə tanış olacaqlar.
Bankın İdarə Heyətinin sədri Abbas İbrahimov bildirib: "SIBOS beynəlxalq konfransı dünyanın ən böyük bankları ilə ən böyük texnologiya şirkətlərini bir araya gətirən maraqlı platformadır. ABB olaraq bu il burada iştirakımız bizə yeni imkanlar açacaq. Texnoloji inkişaf trendlərini daha yaxından təqib etmək, beynəlxalq tərəfdaşlıq əlaqələrimizi möhkəmləndirmək üçün yaxşı fürsətlərimiz olacaq. Bir sözlə, SIBOS 2025 bizim üçün yeni fürsətlər, yeni imkanlardır".
Ənənəvi SIBOS konfransının təşkilatçısı Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Cəmiyyətidir (SWIFT). Tədbir hər il dünyanın iri bank və maliyyə qurumlarının nümayəndələrini bir araya gətirir, maliyyə sektorundakı innovativ trendlərin izlənməsi, yeni bankçılıq təcrübə və texnologiyaları ilə tanışlıq imkanları yaradır, işgüzar əlaqələrin qurulmasına kömək göstərir. SIBOS 2025 oktyabrın 2-dək davam edəcək.
