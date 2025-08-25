Haqqımızda

Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər

Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloqla görüşüb.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 22:22
Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloqla görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri görüşün yekunlarına dair teleqram kanalında yazıb.

"Biz ruslara necə təsir edə biləcəyimizi müzakirə etdik, onları real danışıqlara getməyə və müharibəni dayandırmağa çağırdıq. Sanksiyalar gündəmdə qalmalıdır. Biz liderlər formatında danışmağa hazırıq. Bu, əsas məsələlərin həlli üçün lazım olan formatdır. İndi Moskvada da eyni hazırlığa ehtiyacımız var", - Zelenski qeyd edib.

Prezident real sülhə nail olmaq əzminə görə ABŞ və Prezident Donald Trampa təşəkkür edib.

“Bizim Vaşinqtonda Avropa liderləri ilə görüşümüz zamanı əldə edilmiş bütün nəticələri - siyasi, müdafiə, iqtisadi, - həyata keçirmək çox vacibdir”, - Zelenski vurğulayıb.

Eyni zamanda o əlavə edib ki, Vaşinqtonda keçirilən sammit Avropa və Amerika arasında əsl birliyin nümayişi olub. "Ukrayna, həmişə olduğu kimi, dünyanı birləşdirir. Biz ABŞ-nin Ukrayna üçün təhlükəsizlik arxitekturasının bir hissəsi olmaq istəyini yüksək qiymətləndiririk və komandalarımız bunun üzərində fəal işləyirlər", - Zelenski bildirib.

Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə əsas təhlükəsizlik prinsiplərinin müəyyən ediləcəyi gözlənilir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Зеленский и Келлог обсудили шаги, которые могут стимулировать РФ к реальным переговорам

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi